人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 夫が夕飯を捨てていた…。翌朝キッチンに捨てられた料理を見つけて大ショック！ ショックです。 昨日の晩ご飯主人は食べずに捨ててました。色々高騰してる中で食事を作