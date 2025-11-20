この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんの投稿したエピソードです。子育てをしていると、子どもたちの純粋な発想にほっこりさせられることはありませんか？投稿者がある日『もりのくまさん』を口ずさんでいると、5歳の息子さんに尊敬の眼差しで見つめられたそうで…？息子さんの発想がかわいいエピソードです！ 5歳息子にほ