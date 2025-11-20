EGGS ’N THINGSでは、11月26日(水)～12月25日(木)の期間限定で、クリスマス気分を盛り上げる特別メニューを全国店舗で販売します♡「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」は華やかなピスタチオホイップクリームと甘酸っぱいベリーでツリーを表現。「クリスマス ハワイアン ハムステーキ with KING’S HAWAIIAN」は厚切りハムにパイナップルとハニーマスタード