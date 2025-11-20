GENERATIONSが「GENERATIONS：The Documentary」公開前日SPイベントに登壇しました。 【写真を見る】【 GENERATIONS・白濱亜嵐 】去年6月に脱退した関口メンディーさんへエール “僕たちのことは気にせず安心して”昨年新体制を迎え、明日11月21日でメジャーデビュー13周年を迎えるGENERATIONSの自身初ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」。 白濱さんは今日観に来ているお客さんへ、”GENERATIONSのリ