雨雲、雪雲の予想です。北日本を寒冷前線が通過します。北陸から北の日本海側を中心に雨が降り雷の鳴るところもあるでしょう。前線が通り過ぎた後は寒気が入ってきます。21日（金）夕方から夜は、北海道や東北の山沿いでは雪が降り、風も強まるでしょう。また大気の状態が非常に不安定となりますので、落雷や竜巻、ひょうなどにもご注意ください。予想最高気温です。前日よりやや高くなるところが多いでしょう。東北南部から西日本