中国工業情報化部はこのほど、「高基準デジタルパーク建設ガイドライン」を発表し、2027年までに約200カ所の高基準デジタルパークを建設し、パーク内の年間売上高が2000万元（約4億4000万円）の規模以上工業企業のデジタル化改造を全面的にカバーすることを打ち出しました。高基準デジタルパークの建設基準には、工業インターネット応用がパーク内の全業界をカバーすること、パーク内のデジタル化生産性サービスの応用が規模以上工