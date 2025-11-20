ロボット掃除機で知られるDreame（ドリーミー）が、「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」でセールを実施している。ロボット掃除機や水拭き掃除機、ヘアドライヤーなどを最大72％引きで販売する。先行セールは11月21日からだが、すでにセール価格が適用されている。セール対象のおもな製品と価格は以下の通り。ロボット掃除機「Dreame L10s Ultra Gen2」ロボット掃除機「Dreame X30 Ultra」水拭き掃