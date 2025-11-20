タグ・ホイヤーの「モナコ」コレクションに、世界限定30本というハイエンドモデル「モナコ スプリットセコンド クロノグラフ エア1」が加わった。SLM（選択的レーザー溶融）によるグレード5チタンケース、約85gの軽量構造、自動巻き機械式スプリットセコンドクロノグラフ「キャリバー TH81-00」を組み合わせた特別仕様だ。2025年12月発売予定、参考価格は3,033万8,000円。今回の「モナコ スプリットセコンド クロノグラフ エア1」