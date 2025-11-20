STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新し、Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することを発表。草間のコメントも掲載された。草間は「応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へこの度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」と謝罪。「Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が