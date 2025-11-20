野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。2年連続で7勝に終わったオリックス・宮城大弥投手（24）に必要なものを指摘した。高卒2年目から3年連続2桁勝利を挙げたが、ここ2年はいずれも7勝に終わった。チームの大エース・山本由伸が抜けてから失速。武田氏は「勝たないといけないという意識が強すぎる」と指摘した。成績もそうだが、投球自体も「今年あたりは少し壁に当たっている。（