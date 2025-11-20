元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が、４歳になった長女との最新ショットを公開した。板野は２０日までにインスタグラムに「ベビちんＢｉｒｔｈｄａｙｔｒｉｐ【ＤＡＹ２】ミニオンになってＵＳＪへ」と書き出し、タレント・おのののか親子とミニオンコーデでＵＳＪを満喫する様子を多数アップ。「毎年家族で恒例のディズニーだったけど、４歳にもなると一緒に遊べるお友達がいたほうがもっと楽しいよね」とつづり、「パパは