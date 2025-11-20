２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、安倍晋三元首相銃撃事件で起訴された山上徹也被告の裁判員裁判で、この日、初めて山上被告への被告人質問が行われることを報じた。１９日に弁護側証人として出廷した被告の妹が被告とともに世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で１億円以上の献金をしてきた母親のもとで生きてきた苦しみを打ち明け、「私たちは教団に家庭を壊された被害者。