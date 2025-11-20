King & Prince¤¬¡¢7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÎMV Short Clip¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤­¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±Ç²è¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÏAyumu Imazu»á¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢FUNK¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à