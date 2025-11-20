ももいろクローバーZが、12月10日にリリースする『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』より、「BIRTH Ø BIRTH」のライブ映像を公開した。「BIRTH Ø BIRTH」がライブで披露されたのは2018年以来6年ぶり。ダブステップが取り入れられた本楽曲を、レーザーライトのステージ演出やメンバーのエネルギッシュでクールな振り付けで表現している。さらにモノノフ（ももクロファン総称）の力強いコールが加わり迫力十分な内