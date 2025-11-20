Kroiが2025年12月に、ワンマンライブを東京・大阪の2都市で開催することを発表した。本公演は12月15日に大阪・梅田Shangri-La、12月22日に東京・渋谷LUSHで開催される。告知は突如キービジュアルと共にKroiのオフィシャルSNSにて行われ、その内容や詳細については伏せられている状態だ。2026年1月にアリーナツアーを控え急遽開催を発表した中、どのようなライブを企画しているのかぜひその目で確かめていただきたい。チケットは11