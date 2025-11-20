◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第1日（2025年11月20日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、前週の伊藤園レディースで初Vを挙げたばかりの脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が6バーディー、ボギーなしの65をマークし、首位発進を決めた。「流れがいいですね。気持ちよくゴルフができているなという感じがします」後半の1番と7番で8メートルのバーディーパット