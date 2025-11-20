ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大分の火災でおよそ170棟が燃える 家が無事だった住人「喜んで良いの… 火事・火災 大分県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 大分の火災でおよそ170棟が燃える 家が無事だった住人「喜んで良いのか」 2025年11月20日 20時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと およそ170棟が燃え、1人の死亡が確認された大分市佐賀関の大規模火災 離島を除く住宅地の火は鎮圧状態になり、住民らが家の様子を確認に訪れた 家が無事だった住民は安堵しつつ「私だけが喜んで良いのか」と思いを語った 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？ 2025年11月20日 11時33分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が3年連続トップ 明治安田生命「いい夫婦の日」アンケート 2025年11月19日 23時55分