BUMP OF CHICKENの新曲「I」のミュージックビデオが明日11月21日の20:00よりプレミア公開されることが決定した。「I」は現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で10月15日より配信がスタートしている。なお、12月10日にはTOY’S STORE限定盤と通常盤の2形態でパッケージシングルとしてリリースされる予定だ。さらに、シングル「I」とライブ映像作品『BUMP OF C