前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題で、市議会（定数３８、欠員１）の議会運営委員会は２０日、市長に対する不信任決議案を、定例市議会が開会する２７日に採決することを決めた。不信任案の可決には出席議員の４分の３以上の賛成が必要だが、計３２市議が所属する７会派で提出するため、可決される公算が大きい。議運では、自民党系２会派と共産党、公明党の市議団など、計７会派で不