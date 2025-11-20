11月20日までに、女優の希良梨のInstagramが更新された。マネージャーによる投稿とされ、その内容に心配が寄せられている。投稿には、黒い背景に白い文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた写真がアップされた。希良梨のマネージャーのタグもつけられており、マネージャーが状況を報告する形で投稿された。「希良梨さんは、2024年9月に婦人科系の検査でがんが判明したことを公表。翌月の10月に手術を受けまし