11月19日、1月1日にNetflixで配信される映画『教場 Reunion』のビジュアルが公開された。今作はシリーズの集大成であり、最終章の幕開けと取り沙汰されているだけに、公開を待ち望むファンの熱量は高い。「ドラマ『教場』（フジテレビ系）は、長岡弘樹さんによる警察小説シリーズを原作とし、警察学校を舞台に、訓練生が厳しい訓練を通して追い詰められながら成長していくストーリーです。2020年1月4日・1月5日の2夜連続でフジテ