170棟以上の建物が焼け、甚大な被害が出ている大分市佐賀関の大規模な火災。発生から3日目となる中、未だ鎮火に至っていません。 ◆TOS田邉智彦記者「火災発生から24時間以上が経過。現場では現在、火が残っていないかドローンを使って熱源の調査が行われている」 大分大学 鶴成悦久教授 県が19日夜、大分市や大分大学などと行ったのが火災現場での熱源調査。 赤外線カメラが搭載されたドローンを