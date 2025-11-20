TBSにて2026年1月より放送されるドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜よる10時〜）の劇中K-POPボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」が、ドラマ劇中歌「Wanderlust」のフルサイズ配信を11月27日（木）からスタートさせる。◆NAZE メンバーソロ写真ドラマ『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POPの世界を舞台に、主演・中村倫也が日本人音楽プロデューサーを演じ、ボーイズグループ「NAZE」と共に音楽業界の頂点を目指す物語