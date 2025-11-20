臨時国会が始まり、山積する課題にどう向き合うのかが問われています。 【写真を見る】「食料品の消費税を0に減税するという法案を国会に提出」立憲民主党の柚木道義衆議院議員「与野党を超えて成立させたい」 立憲民主党の柚木道義衆議院議員は、喫緊の課題である物価高対策、そして議論が続く国会議員の定数削減について、何を訴えていくのでしょうか。 国会での新たな役割とあわせ、その考えを伺いました。 社会保障と安全