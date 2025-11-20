波瑠と川栄李奈がW主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の公式インスタグラムが、20日までに更新。出演キャストの“家族”みたいなオフショットを公開した。【写真】川栄李奈＆池村碧彩も親子みたいな2ショット本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。公式インスタグ