女優の桜田ひよりと吉川愛が20日、都内で行われた「スタジオツアー東京アンバサダーお披露目イベント」に出席。お互いへの愛を語った。【写真】仲良しすぎる桜田ひより＆吉川愛が尊い！映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナーブラザーススタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は、現在、クリスマス期間限定の特別企画「ホグワ