俳優の木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京「秋山ロケの地図木村拓哉さんが本当に来てくれたよSPin九十九里町」（後6・25）にゲスト出演。TVer登録している同番組への愛を語った。同番組はお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、実際に秋山がその地図だけを頼りに旅して回るロケ番組。木村は10年ぶりのテレビ東京出演