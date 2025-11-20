◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）幕内・千代翔馬（九重）が勝ち越し。幕内での給金直しは初場所以来だった。豪ノ山（武隈）の激しい突きに耐えて、上手投げ。「勝って良かった。一番一番集中できている」とうなずいた。名古屋場所は１勝１４敗で、先場所は十両を戦った。「春場所は腰が悪くて、夏場所は気持ちが乗らず４勝。名古屋場所は力が入らなかったが諦めずにやってきてよかった」と振り返った。３