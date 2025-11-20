¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û King & Prince¤¬¡¢7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÎMV Short Clip¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ª ¡ÖTheater¡×¤Ï¡¢¡Ömoooove!!¡×¤ËÂ³¤­¡¢Ayumu Imazu¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡£º£