Ｊ１町田は２０日、東京・町田市内で、神戸との天皇杯決勝（２２日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。大会２連覇を目指す神戸に、町田は初タイトルを狙う。チームだけでなく、自身にとっても初優勝のチャンスのＤＦ中山雄太は「初のタイトルというわくわく感よりも、そろそろ取らないといけない、という使命感が強い。いつものプレーを１００％出せるかどうかの舞台になる」と見据えた。個人では日本代表にもなり、欧州で