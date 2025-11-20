【ようこそ、オーディオの“沼”へ】音楽制作の現場における”定番”とは何か。それを語るうえで、Sony（ソニー）のモニターヘッドホン「MDR-CD900ST」（実勢価格：2万4860円）を外すことはできません。1989年の発売から35年以上が経った今も、同モデルは数多くのスタジオで使われ続けています。時代が変わってもなお「音の基準」であり続ける理由を、現在ソニーで数々のヘッドホン製作に携わっている松尾伴大（まつおともひろ）さ