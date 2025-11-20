２０日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、「それ、Ｎスタが調べてきました！」のコーナーで静岡県内のスーパーでセルフレジを導入した後、万引きの検挙件数が４倍となり、その多くがセルフレジの悪用だったケースを紹介した。キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「万引きという言葉でお伝えしましたけど、窃盗ですからね」とポツリ。出水麻衣アナウンサーも「物価高の折り、スーパ