老舗の酒蔵が今後の需要が見込まれるアルコール度数の低い日本酒の楽しみ方を提案しました。神戸で400年続く酒蔵「櫻正宗」が「新しい飲み方」として提案したのはアルコール度数が5パーセントから10パーセントと低い日本酒の飲み方です。温度は通常の熱燗より熱い60度から70度にし、梅干しやかつお節などを入れたグラスに注ぎます。アルコール度数が低いお酒は、温めると味が薄く感じられるため、塩分やうま味を足して楽しむといい