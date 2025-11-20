巨人から育成ドラフト２位指名を受けた立正大の林燦（はやし・きら）投手（２２）が２０日、都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円、背番号は「０１２」に決まった。北海道出身。小６の時に日本ハムジュニアに選出され、宮崎で行われたＮＰＢジュニアトーナメントに出場した。当時の同ジュニアのチームメートには巨人育成選手の大津綾也捕手（北海高出身）、日本ハムの松浦慶斗投手（大阪桐蔭出身）、先月のド