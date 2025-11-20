＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】力士も思わず…「実際の立ち合い」序二段の取組で立ち合い直前に“怒号”が飛ぶハプニングがあった。その後、これで調子が狂ったか3度連続で立ち合い呼吸が合わなくなり、力士が思わず天を仰ぐ場面も。ファンからは「悲しくなる」「もう酔ってるの？」「力士にリスペクトのない客は客じゃない」など憤りの声が寄せられた。序二段四十六枚目・芳東（玉ノ