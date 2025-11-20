◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は５バーディー、２ボギーで３アンダーの６８で回り、トップと３打差の１３位と好発進した。１３番、１４番で１０メートル弱のロングパットをねじ込み、１６番パー３は１・５メートルに寄せるなど前半だけで４バーディーと量産。後半のパー３