東芝エルイートレーディングは、オーディオブランド「AUREX（オーレックス）」シリーズより、スリム型サウンドシステム「AX-WSS60」を2025年11月下旬に発売します。カラーはブラックとホワイトの2色。 記事のポイント 1970年代に一世を風靡した懐かしのオーディオブランドAUREX（オーレックス）から、奥行き10cm未満の薄型CDコンポが登場。BluetoothやFMラジオなどにも対応しているので、1台で様々なコンテンツを楽しめ