大山を背に伊勢原市を東西に走る国道２４６号（中央）沿線などを想定した道の駅構想が進められている＝１０月、伊勢原市内伊勢原市が国道２４６号沿線などを候補とした「道の駅」を設置する構想を進めていることが２０日、関係者への取材などで分かった。道の駅構想を巡っては、市議会から整備に関する提言書が複数回出されており、昨年に市内で活動する民間企業が寄付金提供の意向を伝えたことなどから動き出した。まだ建設地な