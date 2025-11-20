漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の準決勝進出30組が20日、発表された。初進出が13組と新たな風が吹く一方、オズワルド、ちょんまげラーメンら決勝常連の実力派が敗退。例年、波乱を巻き起こす“準決勝進出の壁”が今大会も猛威を振るった。敗退した104組は、うち1組だけが準決勝に駒を進める毎年恒例の「ワイルドカード」に最後ののぞみをかける。 【写真】マジで!? 改名＆ラストイヤーの人気コンビも