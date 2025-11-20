緊張状態が続く日中関係。中国との関係が悪化した場合、日本の経済損失は「1.7兆円」を超えるという試算が出ています。【写真で見る】「大変厳しい状況」中国人向けツアーが相次いでキャンセルに…ホテルの現場日本の経済損失1.79兆円の試算そのワケとは…出水麻衣キャスター:野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんが示した日本の経済損失「1.7兆円」を超えるという試算を、客観的なデータとともに分析して