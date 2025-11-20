老舗の日本料理店が焼きあげた“うなぎの蒲焼”です。味も形も蒲焼そのものなんですが、食べると食感はフワフワ。実はこの料理、食べ物がうまく飲み込めない人のために作られたご馳走なんです。【写真で見る】揚げたものをペーストにして、まだ揚げる誰もが食べられる「唐揚げ」「摂食嚥下障害」でも楽しめる食事を東京・中野区の「新渡戸文化学園」で開かれた料理のお披露目会のテーマは、「障害があっても食事を楽しむ」こと。