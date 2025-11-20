n.SSignの連載企画がスタート！第5回目は、n.SSignの日本語担当・ROBIN（ロビン）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。5つのチェックリストで読み解く、等身大のROBINROBINのスマホの中身を大公開！最近撮ったお気に入りのセルカから、こだわりのロック画面、愛用中のスマホケース、そしてLAUR