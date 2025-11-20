12月24日公開の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』で主演を務める福山雅治。同作は2023年にTBSの日曜劇場枠で放送されて人気を博した『ラストマン−全盲の捜査官−』の続編にあたり、再び主演を飾る福山にも注目が集まっている。そこで本記事では、近年の福山の活躍を振り返りながら、最新出演作の見どころにも迫っていきたい。【関連】福山雅治『ウィッシュ』マグニフィコ王役に絶賛の声！初挑戦の分野で新たな魅力を発揮今年デビュ