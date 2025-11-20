2025年4月の仁川公演を皮切りに、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ’EASY CRAZY HOT’」で世界各地を巡ってきたLE SSERAFIM。初の北米ツアーも無事に終えた彼女たちが、ついに初めて東京ドームのステージに立ちました。今回の東京ドーム公演は日本ツアーのアンコール公演として行われたもので、11月18・19日の2日間にわたって開催。その2日目の模様をレポートします。ワールドツアーを経て、ついに夢の東京ドームへ！風、地