ボートレース下関のG3オールレディース「ジュエルセブンカップ」は20日、2日目を開催中。初日ドリーム戦を逃げ切りで制し、好発進を決めた地元・山口支部の清水愛海（25）が1回走りの2日目4Rで大外から魅了した。4コースカドから伸び返して握って出た三嶌こころを足がかりに、清水が6コースから捲り差しで突き抜けた。「乗りやすいからさっきのようなターンができたけど、足は普通ですね。もっといい人はいっぱいいます。