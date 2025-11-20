大江町によりますと、自宅で転倒し肋骨の複数にひびが入ったことで今月１６日から入院している松田清隆町長は、痛みが引かない状態が続いているということです。 このため町は、町長が今月末まで入院を継続することになったと発表しました。 電話や電子メールなどの連絡手段が確保できているため、町長職務代理者は置かないとしています。しかし、来月３日に開会予定の大江町議会１２月定例会は出席が難