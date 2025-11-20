ボートレース下関のG3オールレディース「ジュエルセブンカップ」は20日、2日目を開催中。西村美智子（41＝香川）が1回走りの2日目2R、枠なり4コースカドからコンマ11のトップスタートを放つと、そのまま捲り切って1着。初日3、5着からの巻き返しに成功した。「出足がないからレース足が弱い。乗り心地もきてない。伸びはいいです。スリットの足がいい。回り足がないから道中の伸びは発揮できない。この足じゃイン戦は怪しい