警察などによりますと２０日午後１時ごろ山形県新庄市で民家近くの柿の木にクマ１頭がいると警察に通報がありました。 【写真を見る】新庄市で柿の木に居座ったクマ追い払いを実施し午後5時現在木の上にはおらず（山形） 現場は升形小学校から西におよそ１００メートルの場所で、クマは民家の目の前の柿の木の上にいたということです。 市や警察が花火をあげるなどして追い払いを実施したことで、クマは午後５時現在