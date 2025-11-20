東日本大震災からの「福島の復興」がテーマです。 復興庁の職員が長崎市の中学校で出前授業を行いました。 （復興庁 新居泰人 統括官） 「九州の長崎は遠いところだけれど 福島、東北の地に自分の足で行き、実際の現場を見て目と耳と鼻と五感を使って感じてほしい」 長崎市の西泊中学校で行われた「福島の復興」の出前授業。 2011年の東日本大震災発生当時にはまだ生まれていなかった中学1年生約10