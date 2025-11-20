ＭＢＳ・ＴＢＳ系「プレバト！！」が２０日、放送され、俳優・石黒賢らが、お題『リピート買い』で俳句を詠んだ。ＮＥＷＳの小山慶一郎（４１）は、ＭＣの浜田雅功から「あなたの場合は、何をリピート？」と聞かれ、「アクセサリーが好きでして。好きなブランドがあるとどんどん買ってしまう」と告白。アシスタントのＭＢＳ・清水麻椰アナウンサーから「小山さん、最近アクセサリーで過去最高額の爆買いをしたそうで」と紹介さ